Na wyspach to częste znalezisko. Opuszczenie Brytanii, było dość niespodziewane politycznie i wielu majętnych rzymian i"rzymian", było tym zaskoczonych. Z jednej strony pozostawiali cześć nieporęcznego dobytku w postaci najgorszych monet, ukrytych w ziemi. Z drugiej liczyli, że to tylko chwilowe wycofanie się. A przewożenie takiej pokaźnej sumy w drobniakach to niebezpieczne ryzykowne przedsięwzięcie, wymagające najęcia eskorty.



Dlaczego pisze o poręczności i przewożeniu dużych kwot. Otóż owszem wygodniej było wziąć i ukryć sakiewkę