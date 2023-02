W prostytucji nie ma nic złego. Złe jest ukrywanie prostytuowania się przed najbliższymi. Poza tym jeśli ktoś korzystał z usług prostytutek, to jest na tym samym poziomie. Seks jest podstawą potrzebą człowieka i rozwinięte społeczeństwo nie powinno go demonizować, zwłaszcza w czasach, gdzie spora część populacji ma trudność z stworzeniem związku. Zachęcanie do prostytucji przez gazety jest jednocześnie żałosne. To brzmi jakby kobiety nie nadawały się do niczego innego jak do prostytucji. Pokaż całość