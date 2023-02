Indeks Nędzy dla Polski - tak źle nie było od ~2005 roku

Proszę spojrzeć na tak zwany "indeks nędzy" - on znacznie lepiej obrazuje to jak zwykłym ludziom żyje się w rzeczywistości.

Pokaż całość

Nonsensowne mnożenie pojęć.Według artykułu - "indeks nędzy" to tyle co inflacja CPI + stopa bezrobocia [w punktach procentowych]. Stopa bezrobocia jest na bardzo niskim poziomie i niewiele się zmienia od jakiegoś czasu, tak więc to znalezisko mówi tyle co "mamy wysoką inflację", co wszyscy doskonale wiedzą, tyle że przy pomocy bardziej