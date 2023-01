Szanuję, za pracę. Ale uważam że lepiej kupić używaną dobrej firmy niż robić samemu. Używana dobrej firmy to konstrukcja dopracowana i sprawdzona w tysiącach sztuk i na przestrzeni lat.. A to, to prototyp. Wychowałem się na wsi gdzie przeróbki i samoróbki były koniecznością. I chociaż nieraz były solidniejsze od sprzętu firmowego to komfort obsługi mocno odbiegał.