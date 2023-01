"Badanie zrealizowano od września do końca listopada 2022 r. na próbie 950 uchodźców z Ukrainy, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem i rozwojem kompetencji w ramach programu Wygraj Rozwój."

A czy to nie jest tak, że Ci co mają pracę to są mniej zainteresowani tego typu programami? Widzę, że sporo osób tutaj wyciąga zbyt pochopne wnioski... Żeby badanie lepiej oddawało obraz sytuacji to trzeba by je przeprowadzić nie tylko na tych co są zainteresowani Pokaż całość