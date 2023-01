Jak by ocieplenie domu kosztuje 100-150 zł za metr kwadratowy, niestety jak jest robione na budynku gminnym to cena magicznie rośnie do 200-250 zł



Jak chciałem wykonać boisko do tenisa za domem to uzyskałem od firmy wycenę na 100k jak takie boisko postawiła gmina na swojej działce to koszt był 200k.



Wszystko co idzie dla rządu jest droższe niż dla kowalskiego bo dochodzą specjalne umowy, gwarancje. Pisanie przetargów dostarczanie dokumentów itd.