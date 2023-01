Holandia media: To Polska niesie największy ciężar wynikający z wojny

Bardzo dobrze że to mówią głośno.

Może wreszcie do części Polaków też to dotrze, bo na razie dalej głupia euforia, no "same zyski".

Jeden nawet wyskoczył z "cudowną wiadomością" że pracuje 200 tys z 700 tys przybyłych uchodźców... w wieku produkcyjnym.

Nie policzył że utrzymywać trzeba też tych poza produkcyjnym, a jest ich jak wynika ze znaleziska 1,5 mln.

Tak, na dzieci 500+ idzie, trzeba im zapewnić przedszkole, szkołę, opiekę medyczną itd. Pokaż całość