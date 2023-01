Polacy na Haiti - odwiedzamy Cazale, polską wieś w Haiti

W 1802 roku Napoleon wysłał do Haiti polskich legionistów, aby zwalczyli powstanie niewolników. Polacy czuli się oszukani (mieli wyzwalać Polskę), dlatego dezerterowali i przyłączali się do powstańców, a po wojnie osiedlili się w Haiti. Dotarłem do Haiti aby odnaleźć potomków dawnych legionistów.