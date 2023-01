-Pani Halinko, pacjent ma śmiertelną chorobę. Trzeba go poinformować?

-No, ale po co doktorze. Skoro śmiertelna to i tak umrze. Po co mu psuć dzień. Czasem lepiej nie wiedzieć.

-Pani to jednak jest fachowiec. Niech żyje dopóki nie umrze.