No dobra, fajnie to wygląda. Ale fajnie było by też, gdyby dodać info, na ile było to wykonanie zadanego programu z narzuconą sekwencją ruchów, a na ile jedynie ogólna dyrektywa wykonania danej czynności, do której Atlas sam dobrał sposób realizacji,

Ni cholery nie uwierzę, że całośc pokazana na filmie jest inwencją AI realizująca jedynie rozkaz "weź torbę i dostarcz na rusztowanie, ale jesli tak jest, to biada nam :)