Marcin Meller chajzeruje, czyli przeprosiny, ale w sumie to nie
Cham i patus drogowy, marcin meller, po publikacji Konfitury: "Cóż, puściły mi nerwy, ale czasem i oaza spokoju ma kryzys." Kryzys to masz między uszami.Szabla
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Cham i patus drogowy, marcin meller, po publikacji Konfitury: "Cóż, puściły mi nerwy, ale czasem i oaza spokoju ma kryzys." Kryzys to masz między uszami.Szabla
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (13)
najlepsze
To takie typowe "Dostałeś w dupę? No dostałeś! Bo zobacz do czego zmusiłeś mamusię!".
Co za przypadek, ludzie tej samej kategorii się przyciągają