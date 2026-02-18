Bayer planuje ugodę za ok. 10,5 mld USD w sprawach związanych z glifosatem.
Niemiecki koncern chemiczny i farmaceutyczny chce zaproponować pakiet ugód o łącznej wartości ok. 10,5 mld USD, który ma rozwiązać bieżące i przyszłe pozwy o rzekome nowotwory związane z jego środkiem chwastobójczym Roundup, podały osoby znające plany firmy.gerwazy-oko
@Anomalocaracid: nie jest.
Grzechy Bayer/IG Farben w czasie II wojny światowej:
Praca przymusowa i zbrodnie: IG Farben (w tym Bayer) masowo zatrudniało więźniów obozów koncentracyjnych. Przez ich zakłady, szczególnie
@kabiz: dziwnie napisałeś niemiecką zbrodnię
Zabija na śmierć 🤣
Najlepsze ze emeryt we Włoszech ktory ma 80 lat podlewał Roundupem i dostal odszkodowanie za to ze zachorował na nowotwór. Wtedy zaczęły się masowe pozwy.