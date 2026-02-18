ugoda przez chory system prawny w usa, gdzie jest moda na pozywanie koncernów na miliardy, a ekipa prawników bodajże w californi żyje z tego, bo dostają ogromną część tych odszkodowań. Glifosat to najbardziej przebadana substancja jaka obecnie jest stosowana w rolnictwie, cały świat próbuje udowodnić jaka jest szkodliwa, a jeszcze nikomu się to nie udało. Zanim się zesracie w komentarzach polecam przeczytać co jest na tej słynnej liście pod sekcją "prawdopodobnie rakotwórcze" Pokaż całość