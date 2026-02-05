40 tysięcy sierot w gnijących namiotach
Co najmniej 40 tysięcy dzieci w Strefie Gazy to sieroty, które straciły oboje rodziców w wyniku wojny. Osierocone dzieci muszą same walczyć o przetrwanie - szukać schronienia, jedzenia, wody i opału, co jest szczególnie trudne zimą. Dowiedz się więcej o ich dramacie.
@Reiter1906: Izrael to państwo terrorystyczne, które morduje niewinnych ludzi?
#pdk
@JakubzKorporacji: zawsze była. Nie powstałby Hamas (możliwe, że od początku sponsorowany przez izrael jako powód do "kontratakow") gdyby izrael nie zagarniały bezpodstawnie ziem palestyńskich.
