Właśnie się zorientowałem, że tpay wprowadza stałą opłatę za "Pakiet serwisowy" w kwocie 99 zł miesięcznie bez znaczenia ile transakcji obsługujesz.. o tym fakcie dowiesz się dopiero w regulaminie, bo przecież nie na stronie czy jakimś komunikacie dla obecnych klientów, których nazywają "partnerami".
Ten wpis to przestroga dla osób, które korzystają z tpay okazjonalnie lub ich łączna kwota transakcji będzie niska, np. przy 1000 zł obrotu twoja prowizja będzie na poziomie 12% (hahaha tyle niektóre firmy nie mają nawet marży, a mówimy o prowizji za przekazanie płatności..) to jest ta prosta i przyjemna cyfrowa rewolucja?
Integracje z innymi operatorami są łatwe, więc podejrzewam, że sporo ludzi zmieni operatora bo takie działanie i wprowadzanie opłat w ten sposób nie może się skończyć inaczej jak odpływem firm oraz takimi opiniami jak niżej..
Gratuluję @tpay zaorania względnie dobrego produktu :)
Komentarze (60)
najlepsze
W styczniu mi pobrali, nawet się nie zorientowałem.
Wyłączone. Niech spadają
Opłata ta nie widnieje na fakturze - widnieje w systemie jako "opłata serwisowa"
Krótko mówiąc, nikt się nie miał skapnąć że zostaje o-----y na 1200 rocznie XDDD
Nawet zmian w regulaminie nie wysłali na maila, nic, null.
Mali klienci zawracają dupe i generują duże koszty obsługi poprzez call center i sprawdzanie tysięcy transakcji.
100 zl to była opłata pożegnalna
Tak jak allegro kiedyś zlikwidowalo sprzedaż przez zwykłych ludzi
To się nie opłaca
Chat gpt odpowiada ze 300k ale po przemyśleniu tematu to chyba jednak zawyżona liczba