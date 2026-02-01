Właśnie się zorientowałem, że tpay wprowadza stałą opłatę za "Pakiet serwisowy" w kwocie 99 zł miesięcznie bez znaczenia ile transakcji obsługujesz.. o tym fakcie dowiesz się dopiero w regulaminie, bo przecież nie na stronie czy jakimś komunikacie dla obecnych klientów, których nazywają "partnerami".

Ten wpis to przestroga dla osób, które korzystają z tpay okazjonalnie lub ich łączna kwota transakcji będzie niska, np. przy 1000 zł obrotu twoja prowizja będzie na poziomie 12% (hahaha tyle niektóre firmy nie mają nawet marży, a mówimy o prowizji za przekazanie płatności..) to jest ta prosta i przyjemna cyfrowa rewolucja?

Integracje z innymi operatorami są łatwe, więc podejrzewam, że sporo ludzi zmieni operatora bo takie działanie i wprowadzanie opłat w ten sposób nie może się skończyć inaczej jak odpływem firm oraz takimi opiniami jak niżej..