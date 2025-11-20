10-letni Polak motocyklowym mistrzem świata w MotoMini World Series
Zaledwie 10-letni Witold Kupczyński wygrał prestiżowe zawody MotoMini World Series na torze MotoGP w Walencji, sięgając w ten sposób po historyczny tytuł mistrza świata. Cykl MotoMini to dla najmłodszych zawodników pierwszy krok w kierunku królowej sportów motocyklowych, czyli mistrzostw świata Motosub_zero_1
Komentarze (20)
najlepsze
Jak typowy stary który w twoim wieku miał więcej lat.
@ekektrykpozdalnym: no nie, bo 10-latek miałby przewagę w postaci niższej masy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z drugiej strony szansę na takie możliwości ma garstka, bo raczej mało rodziców stać, żeby dziecko chodziło na "dodatkowe zajęcia" w takiej formie.
Więc bez $ nie masz szans, żeby osiągnąć cokolwiek
To trochę tak, jakby być jedyną osobą mającą środki na lot na Księżyc, pobiec tam 100 metrów i ogłosić się mistrzem, bo… nikt inny nie miał możliwości z Tobą konkurować. Trudno
@f9JXBEArQ2H4TKl: czyli jego konkurencja ma biednych rodziców i jeździ motorkami na pedały? xD
