Czasem trudno mi zrozumieć zachwyt nad czyimiś „osiągnięciami”, gdy w praktyce są one przede wszystkim efektem zaplecza finansowego rodziców, a nie własnej drogi. Niektóre dyscypliny to po prostu kosztowne hobby, do którego bez odpowiednich pieniędzy nikt nawet nie ma szansy podejść.



To trochę tak, jakby być jedyną osobą mającą środki na lot na Księżyc, pobiec tam 100 metrów i ogłosić się mistrzem, bo… nikt inny nie miał możliwości z Tobą konkurować. Trudno Pokaż całość