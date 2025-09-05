Pokaż całość

Pamietam jak kupilem ps3 i zaczalem grac w gry i odkrylem temat trofeow to ... Totalnie sie w nich zatracilem. Ale dochodzilo do takiego.stopnia ze przed jakas gra czytalem o trofeach zeby czegos nie pominac, albo zdobyc od razu wszelkie mozliwe puchary, aby czegos nie pominac. Przez to stracilem taki fun po prostu z grania. Ale po kilku miesiacach sie