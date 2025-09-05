Polak trzeci na świecie. Zdobył 15 tys. platyn na PlayStation
Michał "Ginko765" Ruta, polski łowca trofeów, zajmuje 3. miejsce na świecie pod kątem zdobytych platyn na konsolach Sony.Smash
Komentarze (27)
najlepsze
Pamietam jak kupilem ps3 i zaczalem grac w gry i odkrylem temat trofeow to ... Totalnie sie w nich zatracilem. Ale dochodzilo do takiego.stopnia ze przed jakas gra czytalem o trofeach zeby czegos nie pominac, albo zdobyc od razu wszelkie mozliwe puchary, aby czegos nie pominac. Przez to stracilem taki fun po prostu z grania. Ale po kilku miesiacach sie
Przynajmniej w jednej grze jestem od niego lepszy.
Jak się weźmiesz za szydełkowanie, rzeźbę, malowanie, dekoracje wnętrz, stolarstwo, grę na gitarze, jazdę na łyżwach, przetwórstwo, wędzenie szynek, wędkarstwo, fotografie tak na prawdę cokolwiek to jesteś w stanie wejść w jakieś interakcje z innymi ludźmi. Zrobisz im zdjęcia, krzesło, sweter, dżem, złapiesz rybę. Czasem niektórzy nawet idą krok dalej i czynią swoje hobby źródłem zarobku.
A zbieranie znajdziek w grach jest całkowicie bezwartościowe, nikomu ani niczemu
Za wikipedią (jako iż sjp dosyć lakonicznie wyjaśnia pojęcie): zamiłowanie do czegoś, czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet