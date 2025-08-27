Dzieci z socjalnych osiedli, z nożami i siekierami napadły parę z Bułgarii. UK
W Dundee, Szkocja - dzieci z patologicznych osiedli napadły z użyciem siekiery i maczety, parę z Bułgarii, a internet okrzyknął ich bohaterkami walczącymi z najazdem migrantów. Gdy zaczęły być filmowane zaczęły wykrzykiwać oskarżenia o rzekomym molestowaniu w kierunku swoich ofiar.ijones
Komentarze (30)
Tego nie wiadomo, bbc to generator absolutnch fake newsow i sączenia rzadowej narracji.
¯\(ツ)/¯
btw. Brawo @Kagernak jako jedyny mówił, że to fake.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postprawda
czyli cyganów