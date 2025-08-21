5 zamków w promieniu 5 kilometrów. Atrakcje Pogórza Rożnowskiego
Na wodach Dunajca spiętrzono dwa malownicze jeziora: Rożnowskie i Czchowskie. Na ich brzegach zrewitalizowano dwa zamki: Tropsztyn oraz Czchowski. Ale w okolicy znajdują się ruiny jeszcze 3 innych. Jest też romański kościół poświęcony pierwszemu świętemu pochodzącemu z Polski.lukasz-piernikarczyk
Zamek Tropsztyn
Wstęp płatny 25zł/os.
Zamek w Czchowie
Wstęp na dziedziniec bezpłatny, na wieżę widokową 10zł/os.
