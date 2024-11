Przedstawię wam jak to wygląda na przykładzie fundacji zbierających pieniążki na dokarmianie dzikich zwierzątek w zimie bo z takimi współpracuje. W okresie grudzień-marzec dzwonią do mnie z prośbą dostarczenia jedzenia do paśników. Standardowy ładunek to jakieś sianko, witaminki, blok soli i 2 aktywistów. Biorę ten towar na pokład jade we wskazane miejsce i aktywiści rozładowują towar do paśnika później zabieram ich do domu i wystawiam fakturę. Współpracuje tylko z fundacjami które faktycznie Pokaż całość