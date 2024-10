Pokaż całość

Światowe Forum Ekonomiczne, międzynarodowa grupa, która działa w celu „kształtowania globalnych, regionalnych i branżowych programów”, utworzyła nową „Globalną koalicję na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego”, która składa się z dyrektorów Big Tech i urzędników państwowych i zamierza wymyślić nowe „innowacje”, aby kontrolować „ szkodliwe treści i zachowania online”. Zakres tak zwanych „szkodliwych” treści, które będą przedmiotem działań Globalnej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Cyfrowego, jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno treści legalne (takie jak „dezinformacja na temat zdrowia” i „treści antyszczepionkowe”), jak i nielegalne (takie jak wykorzystywanie dzieci i p-----c wobec nich oraz brutalny ekstremizm). Powstanie tej globalnej koalicji jest odzwierciedleniem rosnącej gotowości firm technologicznych do współpracy z rządami światowymi w celu cenzurowania legalnych treści, które uznają za szkodliwe, oraz do wywierania nacisku na te rządy, by wprowadziły bardziej ekspansywne regulacje dotyczące wypowiedzi. Zaledwie kilka miesięcy przed ogłoszeniem tej koalicji, była już dyrektor generalna YouTube Susan Wojcicki wezwała do stworzenia globalnych koalicji w celu zajęcia się treściami, które są „ legalne, ale mogą być szkodliwe ” podczas Światowego Forum Ekonomicznego Global Technology Governance Summit 2021.Przechodząc do traktatu pandemicznego, Światowa Organizacja Zdrowia ma otrzymać kompleksowe uprawnienia w zakresie kontroli i monitorowania. Aby zapobiec przenoszeniu wirusów ze zwierząt na ludzi, WHO musiałaby kontrolować całą produkcję żywności i rolnictwo. Kompleksowe programy szczepień zwierząt i ludzi służyłyby zapobieganiu pandemii. Na początku lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała projekt nowego traktatu pandemicznego i nowych przepisów zdrowotnych.Dałoby to WHO coraz to większe uprawnienia – jakby była rządem światowym. W planowanym traktacie pandemicznym wyraźnie stwierdzono, że „Quadripartite” składałby się z WHO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt i Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska. Wśród trzech głównych donatorów znalazły się Stany Zjednoczone, Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz inni