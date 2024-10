Pokaż całość

Kojarzycie niedawne zatrzymanie urzędniczki z centrum ekspertyz medycznych, która zarabiała grubą kasę na ułatwianiu unikania wojska? Podczas przeszukania próbowała wyrzucić przez okno pół miliona dolarów. To daje niezłe wyobrażenie, jakie sumy muszą tam przepływać do rąk i ilu ludzi próbuje uratować swoje życie. A to tylko przypadki ujawnione, a owa urzędniczka mogła mieć tej forsy pokitranej dużo więcej.