Ciekawe ile jakichś skażonych, zanieczyszczonych produktów już zjedliśmy. Co chwilę sa informację, że produkt X jest wycofywany bo coś tam, ale no średnio wierzyć mi się chce, że wszystko jest badane przez jakieś służby od tego. Tak swoją droga wie ktoś jak to jest? Badają wyrywkowo, czy musi jakaś skarga polecieć, jeśli producent wypuści na rynek jakieś g---o?



Czemu w ogóle coś takiego wychodzi z fabryki? Nie powinni tam badać każdej partii?