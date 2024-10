To jedna wielka patologia... Pieniądze zamiast na rozwój miasta i miejskie inwestycje idą na kontrakty dla piłkarzy i idiotów managerów, którzy od lat nie potrafią sprawić aby Śląsk Wrocław zaczął sam zarabiać na siebie, pomimo, że jest to jeden z bardziej medialnych klubów w Polsce.

Wodociągi zamiast budować kanalizacje zajmują się przelewaniem pieniędzy do Śląska

Wrocławskie ZOO zamiast inwestować w remonty i renowację wybiegów dla zwierząt przelewa pieniądze na Śląsk



