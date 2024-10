To jest krok w zupełnie złym kierunku i po raz kolejny próba przerzucenia odpowiedzialności za nieustąpienie pierwszeństwa na tych, którzy to pierwszeństwo mają. Wyobrażacie sobie, że samochód na zielonym / drodze z pierwszeństwem ma się zatrzymywać przed skrzyżowaniem, upewnić się, że ci z podporządkowanej go widzą i jeszcze włączyć koguty albo trąbić, aby zwiększyć swoją widoczność? Absurd.



Jeśli przejście nie daje dostatecznej widoczności, że zbliża się pieszy, to je przebudować. Zlikwidować parkingi Pokaż całość