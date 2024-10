Jakby jakis pisowiec był zainteresowany, to mam do sprzedania:

- swiety napletek.

- pieluche ze stajni betlejemskiej,

- kawalek obrusa z ostatniej wieczerzy,

- kawalek ramy okiennej, w której archaniol Gabriel zwiastowal Maryi.

I unikat na skale swiatowa:

- mlotek, ktorym przybito Jezusa do krzyża. Na swiecie jest pelno gwozdzi, ale tylko ja mam swiety mlotek.