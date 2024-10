Świadek koronny Jarosław S. vel Ł. ps. Masa został skazany na 6 lat pozbawienia wolności m. in. za wyłudzenia kredytów i korupcję. Do tej sprawy był zatrzymywany w 2018 r. i spędził dwa lata w areszcie. Wyrok, w którym uniewinniono go od dwóch zarzutów a skazano za 15 czynów, jest nieprawomocny.