12 nieletnich imigrantów wystarczy, aby uczynić miasto niebezpiecznym

Tylko pod warunkiem że policja nie robi swojej roboty. W tym wypadku pod wpływem skretyniałych polityków. Gdyby po pierwszym "incydencie" imigrant dostał po ryju pałą na oczach pozostałych i musieliby go sami pozbierać, to kolejnych incydentów by nie było. Kto z dżungli pochodzi ten tylko prawo dżungli rozumie.