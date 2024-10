Tylko co to ma wspólnego z nielegalnymi wyścigami? Ktoś został za to ukarany? :) Krzykliwy tytuł, ale to jedynie akcja kontroli stanu technicznego pojazdów. Pewnie nikt się nie ścigał, powystawiali mandaty komu się dało i do domu ;] Tak to się robi, gawiedź uradowana. Honor policji uratowany.