Naprawdę, były (i są), różne głupie, idiotyczne mody. Jak np. dziurawe spodnie, przykrótkie spodnie i inne głupoty. To bardzo debilne, ale da się to łatwo odmienić- zdjąć. Natomiast tak głupiej mody ja tatuaże dawno nie było. Tatuaże to najgłupsza moda ostatnich lat. To jest tak debilne, że ciężko uwierzyć, że tak wielu to ma.