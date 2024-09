Wśród świń nic się nie zmienia. Przestańcie w końcu głosować na pomioty co sprzedały nowa Polskę już w Magdalence 89 roku. I przestańcie się sprzeczać że jedni są pro ruscy a drudzy pro niemieccy. Bo ruscyni niemcy od wieków grają do tej samej bramki - zlikwidować Polskę.

Inteligencję wybili, młodym obniżyli poziom edukacji aby byki mniej ogarnięcia i katwiejsi do kupienia i sterowania. Tak przejeli ten kraj i go wyprzedawali przez lata. Pokaż całość