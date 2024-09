jeszcze rozumiem gdyby napisał iż obecna zmiana klimatu odpowiada za 20% wzrost intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych albo wzrost skumulowanego opadu w krótkim okresie

to jest do wymodelowania i może to być bardzo wiarygodne

ale powódź to jest nałożenie się czynników atmosferycznych na lokalne uwarunkowania, za które odpowiada polityka/gospodarka na poziomie państwa/województwa/powiatu/gminy a w zasadzie brak tej konstruktywnej

to jest pomieszanie dwóch spraw dla politycznej agendy, bo w chlewie łatwiej będzie docisnąć śrubę Pokaż całość