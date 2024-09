Baba Hania była niezwykle charyzmatyczną osobą i wie to każdy kto miał okazję ją poznać. Zresztą, w Czarnobylu znał ją każdy, bo była najbardziej znaną babuszką spośród wszystkich Samosiołów.

Kochała przyjmować gości i nie przyjmowała odmowy. Tak naprawdę wystarczyło przejść obok jej chaty, by zostać zaproszonym do środka. Gdy tylko Hania usłyszała za płotem jakiegoś człowieka, od razu wychodziła i zgarniała go do środka, gdzie karmiła i częstowała samogonem. Ta gościnność sprawiła, że jej chata stanowiła centrum wioski Samosiołów, Kupowate - to tam zbierały się wszystkie babuszki, gdy przyjeżdżała emerytura, obwoźny sklep czy wtedy, gdy po prostu spotykały się na rozmowy.

To również u niej dwukrotnie udało nam się zorganizować spotkanie wszystkich pozostałych mieszkańców tej wioski, co było dla nas jednym z najciekawszych doświadczeń, jakie wynieśliśmy z Czarnobyla. W tej bowiem opuszczonej wiosce nagle wyłoniły się odświętnie ubrane babuszki zmierzające wszystkie w to samo miejsce, gdzie zrobił się duży gwar, śmiech i liczne rozmowy. Zupełnie, jakby to nie była Strefa Zamknięta.

Podobnie było 3 dni przed śmiercią Hani, gdy przyjechała jej rodzina, by zabrać ją w bezpieczniejsze miejsce. Wtedy i my przybyliśmy, by dostarczyć jej produkty spożywcze. Razem z babuszką, innymi Samosiołami, rodziną i czarnobylskimi policjantami piliśmy herbatę i wpsominaliśmy stare czasy, jak to było przed katastrofą. Hania była osobą niezwykle pozotywną i tak ją będziemy pamiętać.

Hanna Aleksiejewna Zaborotnia

14.10.1932 - 10.09.2024