Są jakieś konkrety co to za teorie spiskowe na temat wojny na Ukrainie, oszustwa wyborcze i szczepionkowe? Czy jak to zazwyczaj bywa ogólnikowy bełkot mający na celu straszyć powiązaniami z Rosją? Dokładnie tak jak u nas gdzie jak się kogoś nielubi to przypina mu się łatkę ruskiej onucy?