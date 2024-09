Ja się zastanawiam zawsze co się dzieje z tymi przemycanymi imigrantami, których łapią razem z przemytnikami. Bo coś mi mówi że co prawda nie docierają do niemiec, ale pewnie zostają zarejestrowani u nas i potem my mamy ich i tak na utrzymaniu. Nawet jak uciekną do niemiec to niemcy ich oddadzą i tak do nas.