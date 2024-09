Gościu to dopiero początek. Te całe zielone łady, etsy, transformacje energetyczne, które mają być wykonane dosłownie w chwilę to koszty nie w milionach, nie w miliardach, a w bilionach złotych, a jak wprowadzą te całe lewackie szaleństwo to nie zapłaci za nie ue, czy państwo polskie tylko szary kowalski.