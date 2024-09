Wiem, że się powtarzam już któryś raz ale: to jest polska tradycja. Ci na górze w dobrych czasach pasą się na państwowym a w złych czasach panikują i nie wiedzą ani co ani jak robić. Wtedy wchodzi typowy polski robol (czyli tzw dół) i musi robić to co sam miałby robić plus planować wszystko samemu. Tak jest w każdej dziedzinie życia w tym kraju. Bez zmiany nas samych nic się w tej Pokaż całość