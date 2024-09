W skrócie: przestępcy okazali się źle wychowani i nie poczekali na policję. Zatem policja nie miała innego wyjścia, jak wrócić do łapania staruszek sprzedających śliwki bez pozwolenia. Nasz narodowy, główny wróg policji - taki jeden latający z kamerą - wychowany człek, zawsze czeka na policjantów z "majami". Dzięki temu czasem kogoś zgarną do radiowozu. Potem trzeba przepraszać, ale to już inna historia.