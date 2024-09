Brzmi to jak szurska teoria, ale może już jakieś laboratoria pracują nad bakteriami/wirusami które maja wywołać nową pandemię, tym razem skuteczniej? Skoro wg "elyt" nie jest już potrzebna taka ilość "ludu pracującego" w dobie automatyzacji produkcji to trzeba zmniejszyć jego pogłowie:

1. jakąś dużą wojną

2. prawdziwą pandemią



W końcu po co 7 miliardów ludzi, skoro np. 1 miliard wystarczyłby do obsługi "elyt"?



Brzmi w ch*j szursko, ale przyszłość nam pokaże czy Pokaż całość