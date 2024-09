Parafrazując Churchilla:

Mają do wyboru: wojnę albo hańbę. Chcą wybrać hańbę, a wojnę dostaną i tak.



Takie warunki to splunięcie w twarz napadniętemu krajowi. To wygrana kacapów, bo dostaną połowę tego co chcieli, a drugą połowę (resztę Ukrainy) z odroczonym terminem płatności. Przecież oni nie przestaną, nie zamienią się w łagodne gołąbki - gdy tylko dostaną ten "pokój", od razu skupią na odbudowie sił wojskowych i gospodarki. Jest cała masa krajów które już przebierają nóżkami żeby robić z nimi interesy, dawać dolary, euro i technologie w zamian za surowce.



Ukraina będzie za to miała ogromny problem - sporo zniszczonej infrastruktury, utrata lub zniszczenie dużej części zakładów przemysłowych i zbrojeniowych, miliony ludzi na emigracji z perspektywą wyjazdu kolejnych milionów gdy tylko wojna się skończy. Kacapska przewaga demograficzna wzrośnie jeszcze mocniej. Do tego dochodzi brak sojuszy - nie będą mogli wejść do NATO. Przewalone. Pokaż całość