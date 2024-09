...ośrodek badawczy -dla tych co nie chcą robić klików TuskVP INFO. Ja niestety to zrobiłem i bije się w pierś. Nie wspieram TVP, TVN, wybiórczej, der onet i żyję szczęśliwie, głowa odpoczywa, więcej czytam etc. Ktoś kto wierzy mediom głównego nurtu, idzie później głosować na POPiS, albo odklejonych komuchów. Polecam odciąć się, bo około 99% informacji jest zbędnych dla "przeciętnego Kowalskiego".