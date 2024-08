Nawet nie oglądam bo nie ma sensu. Te filmiki zawsze są takie same.



Błędem jest uznanie że feminizm jest zły w jakimkolwiek sensie. Feminizm to po prostu walka o wyrównanie praw dla kobiet. Tak by względem prawa traktowano je na równi z mężczyznami. Tyle. To samo w sobie nie jest złe. To było kretyński że dawno temu kobieta nie mogła głosować albo nie mogła mieć samodzielnie konta w banku. To bez sensu że nie były mile widziane w miejscu pracy albo w konkretnych zawodach.



Całe to pieprzenie o "feministkach" dziwnych ludzi na YouTube tyczy się nastoletnich aktywistów co używają słowa których nie rozumieją więc jakaś kobieta-incel (niektórzy zwą je femcelami) co nienawidzi mężczyzn robi sobie tatuaż mówiący że "wszyscy mężczyźni to wrogowie" (jak ta redaktorka z Kotaku) a później twierdzi że jest feministką bo tego typu ludzie w życiu nie przyznają że są po prostu incelami nienawidzącymi mężczyzn.



