Sytuacja i tak mocno się odmieniła od początku wojny, kiedy to Ukraina mogła co najwyżej obrywać i próbować się bronić. A teraz ma broń i narzędzia które pozwalają się odgryźć. I to mocno odgryźć - już im się udało solidnie przeorać kacapskie rafinerie i składy paliw.