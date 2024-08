Nie miałem świadomości, że nie mogę tego uczynić.

Typ, który niby jest prawnikiem, nie wiedział że nie może używać służbowego auta do wyjazdu na wakacje do Słowenii... To tylko świadczy jakie kadry intelektualne ma lewica.Nie wiedział też że nie może używać służbowej karty byłego pracodawcy do celów prywatnych? Przecież za to to powinien usłyszeć zarzuty karne!