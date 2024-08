Wykopki: onet pisze gówno historie dla debili

Wykop na głównej i w poczekalni: cały #!$%@? gówno-wpisami, bo wykopki to wrzucają chcąc pokazać że to głupie motywując ich dalej do pisania jeszcze większego shitu.

Kto w tym przypadku jest głupszy? Wykopki które łykają to jak głodne pelikany czy onet które pewnie ciśnie bekę i podciera się kasą z wejść?