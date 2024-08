Że doszliśmy do takiego etapu, gdzie takie informacje to chleb powszedni. Gdzie inwigilacja na tak szeroką skalę nikogo w zasadzie nie dziwi i bardzo wielu ludzi się na to godzi. Gdzieś po drodze został popełniony błąd. Ludzi bardziej interesuje czy jakiś patocelebryta będzie walczył na jakieś patologicznej gali, niż własna prywatność. To jest naprawdę straszne.