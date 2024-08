No i Pan Józef nie pomyślał...

Skoro poprzedni rekord wynosił 38 minut to wystarczyło powisieć powiedzmy 40-45 minut. Jest rekord? Jest.

Ktoś by się pokusił o pobicie i by mu się to udało z czasem np. 50 minut? Ależ proszę, wchodzi Pan Józef cały na biało i pobija rekord ponownie.

A tak to już mu będzie ciężko pobić własny rekord raczej...