Oczywiście Pani Kotula, minister od równości, uda że problemu nie ma, a nawet jak zauważy to stwierdzi, że chłopak pełnoletni to jest już odpowiedzialny za siebie i to co go spotyka, a prawdziwą ofiarą jest Ela Gawin, bo wykorzystał jej alkoholizm i cierpienie do zbijania fejmu w sieci, za co trzeba go skazać jak za gwałt, bo nie było wyraźnej zgody Gawin (nie powiedziała TAK), na to żeby mógł uświadczyć jej lizania Pokaż całość