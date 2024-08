Kiedy się nauczycie robaki, kogokolwiek wybierzecie będzie dokręcał śrubę bo dostaje za to hajs który w życiu wam się nie śnił. Kiedy wy będziecie mili wege emeryturkę oni będą już w innym kraju, będą mieli kilka pałaców w p0lsce i na świecie.



Zrozumcie nie żyjecie po to by żyć ale by płacić podatki.