W latach 2013-2021 na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach Polska zarobiła blisko 60 mld zł z czego do budżetu trafiło ponad 51 mld zł - poinformował resort klimatu i środowiska. Prawie połowę uzyskano w 2021 r. - to blisko 25,3 mld zł.