I prawidłowo. Bo dlaczego nie prowadzić wojny na terytorium agresora? Niech oni radza sobie z uchodźcami, niech ucierpi ich infrastruktura, niech oni po wojnie ja odbudują, niech oni tłumacza ludowi, jak to sie stalo, ze po kraju jeździ batalion obcego wojska itd

Wiem Ukraińcy mieli ograniczenia w uzyciu broni, ale skad sie to w ogóle wzięło? Kto to wymyślił?